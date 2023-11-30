تغريم حمو بيكا 2400 جنيه في قضية السير بدون رخصة

قررت محكمة جنح العطارين بمحافظة الإسكندرية، معاقبة مؤدي المهرجانات الشهير باسم حمو بيكا، بتوقيع غرامة مالية عليه، وذلك على خلفية اتهامه بقيادة سيارة دون رخصة تسيير واحداث تغيير على لون السيارة للذهب بدلًا من اللون البرتقالي دون إثبات ذلك بمستندات السيارة، وكذا جعل زجاج السيارة باللون الأسود.

وقضت المحكمة بتغريم حمو بيكا بغرامة مالية قدرها 2400 جنيه عن السير بدون رخصة، ولون السيارة مع قبول الاستئناف المقدم.

تفاصيل القضية التي تحمل رقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين، جاءت عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا قسم شرطة العطارين بورود إشارة من ضابط بإدارة مرور الإسكندرية، بضبط سيارة يقودها حمو بيكا مؤدي المهرجانات، دون رخصة تسيير ورخصة قيادة وتبين تغيير لون السيارة.

ووفقا لما جاء فى تحرير محضر المخالفات المرورية، التي ارتكبها حمو بيكا، فإنه تصادف وقوفه فى شارع فؤاد بدائرة قسم شرطة العطارين ونزوله من السيارة لدخول أحد البنوك وعقب خروجه طالبه ضابط المرور برخصة السيارة والقيادة فامتنع عن تقديمها متعللا بعدم حملة ثمة تراخيص، مشيرًا إلى أنه تم سحب التراخيص أثناء تواجده على طريق الحمام ولم يقدم المستندات أو الايصال الدال على ذلك.

وبإجراء الكشف على السيارة تبين أنه تم تغيير لونها اللون البرتقالي إلى اللون الذهبي، اذ تم وضع اللاصق الكامل على السيارة التي تحمل رقم س أ د 9937 على عكس ما هو مثبت فى أوراق السيارة والذي يشير إلى اللون البرتقالي وتفييم زجاج السيارة باللون الأسود.