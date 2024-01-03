عماد الدين حسين: احتلال إسرائيل للحدود الفلسطينية المصرية اختراق لاتفاقية السلام

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن حزب الله بشكل نسبي يدافع عن حركة المقاومة في قطاع غزة، من خلال ضرب بعض الأهداف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولكن حزب الله لم يتدخل بشكل واسع، لأنه يخشى من أن تكون تل أبيب تجره إلى حرب كُبرى.

وتابع "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، ان المجتمع الإسرائيلي لم يتغير نحو الأفضل، بدليل أن الحكومة الإسرائيلية مشكلة من جماعات متطرفة، خلاف أن كل الأحزاب السياسية الإسرائيلية متفقة على أن الحرب على قطاع غزة ضرورة لضمان أمن الاحتلال، بصورة تشبه الحلول النازية.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تشعر بأن الوضع العام في المنطقة العربية، تقبل بتنفيذ المخططات الإسرائيلي التي كانت موجودة في الادراج الإسرائيلي منها تصفية القضية الفلسطينية، من خلال تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى حركة حماس إذا اتخذت قرارًا بالتخلي عن مخطط التهجير الفلسطيني من قطاع غزة، فأين سيذهب لشعب الفلسطيني الآن بعد تدمير 80% من المنازل في غزة، وجعل القطاع غير قابل للعيش.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث على أنه يريد السيطرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر من الجانب الفلسطيني، وهذا يعد اختراقًا لاتفاقية السلام مع مصر، معقبًا: "حان الوقت لكي يكون هناك صوتا واضحًا للرد على إسرائيل بإجراءات محددة".