عماد الدين حسين: هناك مصاهرة بين المصريين والليبيين ومساعدتهم أمر طبيعي

قدم الكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، التعازي لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا، جراء إعصار دانيال.

إعصار دانيال في ليبيا



وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن مصر سارعت بتقديم المساعدات لليبيا لأن هذا أمر طبيعي، وهو دور مصر الشقيقة الكبرى للدول العربية.

وأضاف أن هناك علاقات نسب ومصاهرة بين المصريين وبين الأخوة في ليبيا وليس مجرد علاقات بين دول، وهناك علاقات تشابك وترابط بين العائلات المصرية والليبية.

ولفت إلى أن دور مصر في إرسال المساعدات طبيعي، وحتى على الجانب الإنساني، لأن مصر تتضامن مع الدول الأجنبية وغير الشقيقة، فمن الأولى أن تسرع بالتضامن مع دولة عربية شقيقة ومجاورة.