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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"زووم افريقيا" يستضيف المطرب النوبي سيد السمان.. وفقرة خاصة عن الرقص الافرو

الإعلامية سالي عاطف
الإعلامية سالي عاطف

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم افريقيا" على قناة CBC، حلقة جديدة ومميزة عن مواهب أبناء القارة السمراء .

الرقص الافرو

انتشر مؤخرا الرقص الافرو بين أبناء الدول الإفريقية، حيث استضافت الإعلامية سالي عاطف، الدكتور نور أبو حساب، مدرس الأفرو في جامعة كينياتا بكينيا ومصمم استعراضات، للحديث عن الرقص الافرو، وأكثر الدول التي تستخدمه. 

وأدي ديفيد نصيري، راقص افرو، بعض رقصات الافرو، متحدثا عن بداياته مع الرقص الافرو وأنواعه، مؤكدا أن هناك بعض الدول تعتبر الرقص الافرو جزءا من الطقوس الدينية والاجتماعية.

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ويستعرض برنامج "زووم افريقيا" فعاليات الصالون الثقافي الذي تم تنظيمه في القاهرة من قبل جالية جنوب السودان عن التعايش السلمي، وذلك بحضور فرق غنائية ورؤساء جاليات.

واستضافت الإعلامية سالي عاطف، المطرب والملحن النوبي الشهير سيد السمان، للحديث عن بداياته الفنية وانضمامة لفرقة علي كوبان.

يذكر أن برنامج "زووم افريقيا" يذاع كل يوم خميس في تمام الساعة ٦ مساء على قناة CBC.

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