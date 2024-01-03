جيش جنوب أفريقيا يرفض تهديد ضابط سابق بإقالة الرئيس

نأت قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا، بنفسها بسرعة عن التصريحات المثيرة للقلق التي أدلى بها القائد السابق، سيلفستر مانجوليلي، الذي ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الفيديو، دعا مانجوليلي صراحةً إلى إقالة الرئيس سيريل رامافوزا من منصبه، وحدد مهلة نهائية مدتها 48 ساعة للرئيس للتنحي أو مواجهة الإخلاء القسري.

وبرر الضابط السابق طلبه بالإشارة إلى الانتهاكات الدستورية المزعومة التي ارتكبها الرئيس رامافوسا.

وأثار الفيديو، الذي اكتسب زخمًا يوم الثلاثاء، قلقًا وتكهنات كبيرة في جميع أنحاء البلاد. وردا على هذا التطور، اتخذت قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا موقفا واضحا، حيث أكدت عدم تورطها في الشؤون السياسية وتتنصل من أي صلة بدعوة القائد السابق إلى عزل الرئيس.

ومع ذلك، في بيان صدر يوم الثلاثاء، نأى الجيش بنفسه عن تصريحات مانجوليلي، قائلا إنه لا يتحدث نيابة عن قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا سيفيوي دلاميني: "تدين قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا تصريحات سيلفستر مانجوليلي بالازدراء الذي تستحقه".

وقال الجيش إن مانجوليلي طُرد من قوة الدفاع في عام 2018، دون توضيح سبب إقالته.