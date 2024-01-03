عاجل
سمير فرج يهاجم حسن نصرالله.. لا ينفذ تصريحاته (فيديو) قريباً.. طرح وتجميع سيارات BYD الكهربائية في مصر حمو بيكا يوجه رسالة لـ"أقاربه": مالكم ومال دهب مراتي
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
ads

رئيس الحكومة اللبنانية يعقد اجتماعات مع قيادات عسكرية وأمنية

رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ، سلسلة اجتماعات اليوم مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد، حيث اجتمع ميقاتي اليوم مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وعرض معه الوضع الأمني وشئون المؤسسة العسكرية.

كما اجتمع ميقاتي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على رأس وفد من مجلس القيادة.

كما اجتمع مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

تأتي هذه الاجتماعات بعد يوم من تعرض العاصمة اللبنانية بيروت إلى اعتداء من قبل مسيرة اسرائيلية اغتالت قيادي في حركة حماس وعدد من مرافقيه كانوا في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

الجريدة الورقية