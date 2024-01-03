رئيس الحكومة اللبنانية يعقد اجتماعات مع قيادات عسكرية وأمنية

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ، سلسلة اجتماعات اليوم مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد، حيث اجتمع ميقاتي اليوم مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وعرض معه الوضع الأمني وشئون المؤسسة العسكرية.

كما اجتمع ميقاتي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على رأس وفد من مجلس القيادة.

كما اجتمع مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

تأتي هذه الاجتماعات بعد يوم من تعرض العاصمة اللبنانية بيروت إلى اعتداء من قبل مسيرة اسرائيلية اغتالت قيادي في حركة حماس وعدد من مرافقيه كانوا في الضاحية الجنوبية لبيروت.