حقيقة وقف إنتاج سيارات لادا في مصر

كشف عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات وكلاء سيارات BYD ولادا في مصر، عن مفاجأة تتعلق بسيارات لادا التي يتم تجميعها محلياً داخل مصانع “الأمل للسيارات"، حيث أعلن وقف إنتاج سيارات لادا جرانتا خلال الفترة الحالية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال “سليمان”، إن اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبها من فرض عقوبات اقتصادية على “موسكو”، أدى إلى انسحاب العديد من الشركات العالمية، وفي مقدمتها شركة رينو مالكة علامة لادا، ما أعاد لادا مجدداً إلى الملكية الروسية الكاملة، وبالتالي عادت سيارات لادا للتكنولوجيا الروسية القديمة، علاوة على ما شهده السوق الروسى من حالة واضحة للتضخم، وهى الأمور التى أدت إلى تعذر استمرار التعامل مع الصانع الروسى حتى إشعار آخر.

التحديات الداخلية والخارجية

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات، أنه بالرغم من مجموعة التحديات الداخلية والخارجية التي شهدها قطاع السيارات خلال السنوات الثلاث الماضية، بدايةً من جائحة كورونا، ومروراً بأزمة نقص أشباه الموصلات وتأثر سلاسل الإمداد، وكذلك عواقب الحرب الروسية الأوكرانية، ووصولاً إلى القرارات الحكومية المنظمة لعملية الاستيراد، إلا أن مجموعة الأمل للسيارات، لم تستسلم واستمرت في العمليات الإنتاجية لكن بكميات أقل، مع مراعاة عدم زيادة أسعار السيارات المنتجة، مقارنةً بالمنافسين.

لادا جرانتا

جدير بالذكر أن السيارة لادا جرانتا المجمعة محلياً تتوافر في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات، ووفقًا للبيانات المعلنة تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتقدم سيارات لادا جرانتا ابباقة متميزة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS توزيع الكتروني للفرامل EBD- أنظمة مساعد للفرامل BAS، ودعمت السيارة لادا جرانتا المجمعة محلياً بمجموعة من التجهيزات والكماليات، منها «مصابيح ضباب أمامية – زجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت – نظام عزل كامل للضوضاء – جنوط 14 بوصة، وغيرها».