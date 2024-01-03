انطلاق فعاليات اليوم العلمي الخامس للمضادات بمستشفيات جامعة أسيوط

شهدت العاصمة الصعيدية أسيوط، اليوم العلمي الخامس للمضادات الحيوية الذي نظمته إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط بالتعاون مع الأقسام الإكلينيكية. تم تنظيم اليوم العلمي الخامس للمضادات الحيوية بنجاح في جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الرئيسي.

جاء اليوم العلمي تحت إشراف الدكتورة هبة راشد المشرف العام على إدارة مكافحة العدوى، وتنظيم الدكتورة أسماء محمد عبدالعزيز مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور إيهاب عبد الراضي نائب مدير إدارة مكافحة العدوى، وحضور الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين من الأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية والصيادلة الإكلينيكيين والتمريض.

شهد اليوم جلسة مفتوحة تم خلالها عرض حالات العدوى من الأقسام والتخصصات المختلفة، وكيفية التعامل معها طبقا لنتائج الاختبارات المعملية، ونتائج المزارع وطرق العلاج وفقا لبروتوكولات المضادات الحيوية لكل تخصص، ومناقشة هذه الحالات، كما تم عرض تقارير و نتائج تحاليل أجهزة ال Biofire التي تعمل بتقنية Multiplex PCR، ويظهر نتائجها خلال وقت قصير، وقدرتها على تشخيص مسببات العدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية والطفيلية، وكيفية التعامل معها، وكيفية تفسير النتائج، كما تناول اليوم شرح كيفية تشخيص الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية من خلال الاختبارات المعملية، ونتائج المزارع، وطرق علاجها، و معرفة طرق المقاومة الداخلية للميكروبات.

وتهدف هذه الفعالية العلمية إلى تبادل المعرفة وتحسين الوعي بأمراض العدوى واستخدام المضادات الحيوية بطريقة صحيحة وفعالة. يعتبر الاستخدام السيئ للمضادات الحيوية مشكلة عالمية تواجهها المجتمعات الطبية، حيث يؤدي الاستخدام الزائد والغير المناسب لهذه الأدوية إلى ظهور العديد من المشكلات الصحية.

يتضمن اليوم العلمي الخامس سلسلة محاضرات وندوات تخص مجال المضادات الحيوية والدور الذي تلعبه في علاج الأمراض المعدية. كما سيتناول اليوم العلمي أيضًا أحدث الأبحاث العلمية في هذا المجال والتطورات التكنولوجية التي تساهم في تحسين اختيار المضادات الحيوية واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة.

بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات، ستقام ورش عمل تطبيقية للأطباء والممرضين بهدف تعزيز القدرات والمهارات في استخدام المضادات الحيوية بشكل صحيح. سيتم تحديث المشاركين بأحدث الإرشادات والبروتوكولات في مجال مكافحة العدوى وسيتم مناقشة التحديات والاستراتيجيات الحديثة للتصدي لمشكلة مقاومة المضادات الحيوية.

تعد هذه المبادرة العلمية مناسبة مهمة لتعزيز التوعية بالمضادات الحيوية والحد من استخدامها غير الضروري، وبالتالي الحد من ظاهرة المقاومة الحيوية. يعد تحقيق التوازن بين استخدام المضادات الحيوية وحماية صحة المرضى من العدوى أحد التحديات الرئيسية في مجال الطب والصحة. ومن المتوقع أن يسهم هذا اليوم العلمي الخامس في رفع الوعي وتعزيز الممارسات الصحية المستدامة في استخدام المضادات الحيوية.

حاضر في فعاليات اليوم، الدكتورة منى واصف أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى الفيشاوي استشاري الأمراض المعدية بجامعة القاهرة، والدكتورة سلمى طه أستاذ طب القلب والأوعية الدموية، والدكتورة لمياء شعبان أستاذ أمراض الصدر، والدكتور عماد ظريف أستاذ التخدير والعناية المركزة، والدكتور محمد كمال أستاذ جراحة العظام، والدكتور عمرو ثابت مدرس التخدير والآلام المزمنة، والدكتور أسامة رمضان مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتورة أسماء نادي مدرس الباطنة وأمراض الدم، والدكتور أحمد علاء مدرس مساعد طب الأطفال، والدكتور عثمان جمال مدرس مساعد طب الأطفال