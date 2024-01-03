رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارين لوكالة خدمة اجتماعية ورئاسة قسم بطب بيطري

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً؛ بتكليف الدكتور محمد محمد سليمان محمود الأستاذ بقسم خدمة الجماعة، بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة؛ للقيام بعمل وكيل لكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة عام.

يأتي قرار رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد المنشاوي، في إطار سعيه الدائم لتعزيز العمل الأكاديمي وتطوير المؤسسة التعليمية. حيث تم تكليف الدكتور محمد سليمان بمهمة وكيل لكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمدة عام. يتميز الدكتور سليمان بخبرته الواسعة في مجال خدمة الجماعة وقدرته على تحقيق النتائج الإيجابية في هذا المجال. ومن المؤمل أن يسهم تعيينه كوكيل للكلية في تنمية وتطوير البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تحسين الحياة المجتمعية والبيئة المحيطة.

تجديد ندب الدكتور محمد مصطفي محمد عبد الرحمن

كما أصدر رئيس الجامعة، قراراً آخر؛ بتجديد ندب الدكتور محمد مصطفي محمد عبد الرحمن الأستاذ المساعد بقسم الفارماكولوجيا الطبية، بكلية الطب بالجامعة لتولي مسؤولية إشراف قسم الفارماكولوجيا في كلية الطب البيطري بالجامعة وذلك لمدة عام ويعد الدكتور عبد الرحمن خبيرًا في مجال الفارماكولوجيا الطبية ولديه خبرة واسعة في هذا المجال. من المتوقع أن يساهم تعيينه مرة أخرى في تعزيز جودة التعليم وتطوير البرامج الأكاديمية في كلية الطب البيطري. يعكس هذا القرار التزام رئيس الجامعة بتعزيز التعاون بين الكليتين ودعم الأكاديميين المتميزين للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في تنمية المجتمع وتعزيز الصحة البيطرية.

في نهاية المطاف، يعكس قرار رئيس جامعة أسيوط إدراكه لأهمية تعزيز التعاون بين الكليات وتعيين الكوادر الأكاديمية المتميزة لتحقيق التطور والتقدم في المجالات المختلفة. من المتوقع أن يساهم هؤلاء الأكاديميون المنتخبون بمساهمات قيمة في العمل الأكاديمي وخدمة المجتمع، وبالتالي تحقيق رؤية الجامعة في توفير تعليم عالي الجودة وتطوير المجتمع.