بلقيس نجمة ذهبية والمكياج يبرز سحر ملامحها

تحرص النجمة بقليس فتحي على ارتداء الفساتين المحتشمة الجذابة المتناغمة مع إجواء المناسبة التي تحضرها وتكن حديث رواد السوشيال ميديا.

وبدت بلقيس فتحي بإطلالة ذهبية، مفعمة بالاحتشام والنعومة رغم سطوع اللون الذهبي الذي صمم به الفستان الطويل الساك بأكمامة الطويلة لتبرز قوامها بشكل ناعم.

وتزينت ببعض الإكسسوارات الذهبية اللافته مما جعلها اكثر أناقة ونعومة في انظار متابعيها.

واختارت تسريحة شعر جذابة منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مع نحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الطوبي الغامق في الشفاه.

بلقيس

بلقيس (20 أكتوبر 1984 -)؛ مغنية يمنية / إماراتية، وهي إبنة المغني اليمني أحمد فتحي.

بدأت تحب الغناء منذ طفولتها فكانت تعزف على الآلات الموسيقية منذ أن كانت بسن صغيرة، اكتشف موهبتها والداها اللذان قاما بتشجيعها على ممارسة العمل الغنائي خصوصا والدها الذي شجعها منذ هذا السن، كانت أول خطوة لها وهي لا تتجاوز سن السادسة عشرة عندما شاركت بعمل لإذاعة أبوظبي ومن هنا انطلقت بالمجال الفني كما أنها في عام 2004 شاركت مع والدها بإنجاز عدد من الأغاني المنفردة منها «والله ما طلبوا ببابك» و«يا مسلمين شاموت أنا وشاهلك» لكنها لم تواصل بالغناء بعد ذلك بسبب انشغالها بالدراسة وبعد تخرجها من إحدى التخصصات العلمية عادت مجددًا بطرحها أغنية منفردة أخرى بعنوان «مسألة سهلة» الذي قامت بتصويرها كفيديو كليب، إلا إن نجاحها ظهر بعدما انضمت إلى قائمة فناني شركة روتانا الذي طرحت خلالها العديد من الأغاني والألبومات الغنائية أغلبها حققت نجاحًا ومتابعة كبيرة استفدت من نجاحها تحقيق الشهرة في الوطن العربي حتى حصولها على لقب أفضل مغنية في الشرق الأوسط عام 2015.

عقد قرانها على لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي في أكتوبر 2012، إلا إن ارتباطهما لم يدُمْ طويلا حيث فسخت خطوبتهما في فبراير 2013، وفي مايو 2016 عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي «سلطان بن عبد اللطيف» وتم زفافهم في 29 ديسمبر من العام ذاته، وفي 12 مايو 2018 وضعت ابنهما الأول «تركي».، في أبريل 2021 أعلنت أنفصالهما ورفعها ضده قضية خلع.