جامعة أسيوط تختتم فعاليات البرنامج التدريب الدولي وتوزع الشهادات على المتدربين

مستشفى جراحة المسالك البولية

اختتم مستشفى جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط، البرنامج التدريبي الدولي لتدريب الأطباء من مختلف دول العالم في مجال جراحات المسالك البولية، تحت رعاية من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحت إشراف الدكتور ياسر عبد السلام رئيس قسم جراحةالمسالك، والدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى، وبتنسيق من الدكتور نصر الدين محمد أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية ومدير برنامج التدريب الدولي فى جراحة المسالك البولية والتناسلية ورئيس قسم المسالك البولية لاوزتسر زينلاند كلينيكوم - ألمانيا، والدكتور أحمد عبد العزيز الدروي أستاذ جراحة المسالك البولية ومنسق التدريب، والدكتور ربيع أحمد جاد الكريم أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية والتناسلية والمسؤول عن الوافدين لقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية.

وأشار الدكتور علاء عطية إلى أن قسم جراحة المسالك البولية أحد نقاط القوة بكلية الطب جامعة أسيوط، ويحظى بنخبة متميزة من الأساتذة الأجلاء الذين لهم بصمات واضحة بالقسم، وأن هذا البرنامج التدريبي يأتي انعكاسا للنجاحات التي يحققها القسم.

وأكد الدكتور إيهاب فوزي، أن مستشفيات جامعة أسيوط تعد واجهة تدريبية لكل الوافدين إليها، كما أشاد بدور مستشفى جراحة المسالك البولية في إعداد هذا البرنامج التدريبي المتميز، الذي يبرز التقدم الطبي لمستشفيات جامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور ياسر عبد السلام أن قسم جراحة المسالك البولية يسعى دائما لنقل خبراته إلى جميع الأطباء من مختلف دول العالم، وهذا بناء على ما يتمتع به القسم من خبرات كبيرة في مجال جراحات المسالك البولية.

ومن جانبه، ذكر الدكتور نصر الدين محمد أن البرنامج التدريبي الدولي لتدريب الأطباء في مجال جراحات المسالك البولية، يبرز التقدم الملحوظ الذي حققه قسم جراحة المسالك بجامعة أسيوط، الأمر الذي جعل الأطباء من الخارج متحمسين للحصول على الخبرات الطبية منه، وأضاف أن البرنامج التدريبي يقوم على تدريب عدد (٢) ، من المتدربين من مختلف دول العالم، ويستمر تدريبهم على مختلف أنواع الجراحات لمده أسبوعين.

وأكد الدكتور ربيع أحمد جاد الكريم أن هذا التدريب يأتي تفعيلاً لدور قسم جراحة المسالك البولية ومستشفيات جامعة أسيوط في نقل خبراتها الطبية والعلاجية لجميع الأطباء من مختلف دول العالم، مضيفا أن هذا التدريب يسهم في عرض التجارب الطبية المختلفة والتباحث حولها.

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور علاء عطية والدكتور إيهاب فوزي تسليم المتدربين شهادات اجتيازهم للدورة التدريبية، وقد أشاد المتدربين بالتقدم الطبي الذي شاهدوه داخل مستشفيات جامعة أسيوط.

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية