بسمة وهبة: السيسي “وان مان شو” وتحركات الوزراء يعتريها الكسل والتباطؤ

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مصر تعاني من ثلاث أزمات رئيسة هي غلاء الأسعار وأزمة الدولار والرقابة على الأسواق، حيث وجهت رسالة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور": "يا معالي الوزير نعاني من مشكلة حقيقية في الرقابة على الأسواق، ووزارة التموين بها فساد ويتم القبض على كثيرين منها ويظهر كثيرون بدلا من الذين جرى القبض عليهم".

وتابعت : “معندناش أزمة في السكر أو السجائر أو الأرز أو الزيت، ولكن الأزمة تكمن في التجار، فلا توجد رقابة على الأسواق، وهذا الأمر يجب أن يكون من صلاحيات الوزير الذي عينه الرئيس السيسي من أجل ذلك كي يكون رقيبا على الناس والهيئة ويحمي المواطنين من جشع التجار”.

وأكملت: "أين الحماية يا سيادة الوزيرة التي تقدمها عشان تحمي الناس من جشع التجار؟! إحنا متسابين لجشع التجار يبيعوا ويشتروا فينا زي ما هم عاوزين"، مردفة: “الرئيس السيسي مثل وان مان شو (رجل العرض الواحد) نريد منه حل القضية الفلسطينية والأزمة السودانية وكل شيء في الوجود بينما يتكاسل الوزراء والمسئولون”.