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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوريل: علي المجتمع الدولي أن يفرض حلا للصراع بين إسرائيل وحركة حماس

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبحث كيفية تعاون البلدين لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة والتوصل لوقف إطلاق نار.

وأضاف في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس يتعين بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويتعين على إسرائيل السماح بدخول مزيد من الإمدادات بشكل كبير للحد من مخاطر الجوع والمرض.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال،اليوم  الأربعاء، إنه على المجتمع الدولي أن يفرض حلا للصراع بين إسرائيل وحركة حماس، لأن الطرفين المتحاربين غير قادرين على التوصل إلى اتفاق.

وقال خلال مناسبة في لشبونة: أعتقد أننا تعلمنا خلال هذه السنوات الثلاثين أن الحل يجب أن يفرض من الخارج، لأن الطرفين لن يتمكنا مطلقا من التوصل إلى اتفاق.

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