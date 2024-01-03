عاجل
سمير فرج يهاجم حسن نصرالله.. لا ينفذ تصريحاته (فيديو) قريباً.. طرح وتجميع سيارات BYD الكهربائية في مصر حمو بيكا يوجه رسالة لـ"أقاربه": مالكم ومال دهب مراتي
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف المالي للصندوق بنويبع

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء


ترأس اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الجلسة رقم (1) لسنة 2024 لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي للمحافظة، والتي عقدت بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضوراعضاء مجلس ادارة الصندوق، ورؤساء المدن المعنيين.

وخلال الجلسة صدق محافظ جنوب سيناء علي محضر الجلسة السابقة، وتم عرض الموقف المالي للصندوق، وكذا عرض موقف متحصلات بنك التعمير والاسكان لمشروع الإسكان الجديد لعدد 6004 وحدة سكنية.

كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال إنشاء عدد (5 ) عمارات بعدد 60 وحدة سكنية بمدينة نويبع.

كما تم خلال الجلسة استعراض نتائج اجتماع لجنة اللوائح المشكلة بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 145 لسنة 2005 لمناقشة اعتماد لائحة صندوق الإسكان الاقتصادي.

FB_IMG_1704310153960
FB_IMG_1704310153960
FB_IMG_1704310151657
FB_IMG_1704310151657
FB_IMG_1704310149436
FB_IMG_1704310149436
الجريدة الورقية