حرق 3 أطنان قطن بمصنع في قرية دشلوط بديروط وبدون خسائر بشرية

تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بأن حريق قد اندلع في مصنع تنظيف الأقطان في المنطقة الصناعية بقرية دشلوط وبدون خسائر بشرية وقامت قوات الحماية المدنية وفرق الإطفاء بالتعامل مع الحريق وسيطرت على النيران بعد مجهود كبير.

وعلى الفور، باشرت قوات الحماية المدنية في عملية إخماد الحريق والحد من انتشاره. تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها بسرعة، مما حال دون امتدادها إلى المصانع المجاورة وحدوث خسائر أكبر.

بدأت التحقيقات التي تمت بإشراف النيابة العامة للوقوف على سبب وملابسات الحريق. واستنادًا إلى شهادات شهود العيان، تبين أن الحريق اندلع بسبب خلل في أحد معدات المصنع.

تشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب اندلاع الحريق قد يكون نتيجة خلل في نظام الكهرباء داخل المصنع. وقد تم تأمين المكان وتحويل حركة المرور المحلية لتسهيل عملية الإطفاء ومنع وقوع أية حوادث.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق. قدرت الخسائر المادية الناجمة عن الحادث بأنها كبيرة، حيث تم احتراق 3 أطنان من القطن وماكينة تنظيف الأقطان. لا يزال التحقيق جاريًا لتحديد سبب اندلاع الحريق وتقدير الخسائر بشكل دقيق.

بعد إطفاء الحريق، بدأت فرق الحماية المدنية في إجراء تقييم للأضرار الناجمة عن الحادثة ومعاينة حالة المصنع. ومن المتوقع أن يتم تقدير الأضرار المادية والتأثير على الإنتاج في الأيام القليلة القادمة، حيث ستثبت الجهات المختصة الأسباب المحتملة للحريق وتوصيات لتجنب حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

تأكدت قوات الحماية المدنية من توفير الإجراءات الوقائية المطلوبة وفقًا للمعايير الصحية والسلامة المهنية، وسيتم تفتيش المصنع بشكل دوري للتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية بشكل صحيح. كما ستشدد السلطات المحلية على ضرورة التقيد بالقوانين واللوائح الصارمة فيما يتعلق بالسلامة في المصانع والمنشآت الصناعية.

يعد هذا الحادث تذكيرًا بأهمية وضرورة تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة في المصانع والمنشآت الصناعية لتجنب حوادث الحرائق. يجب على أصحاب هذه المنشآت توفير التدريب المناسب للعاملين والاستثمار في أنظمة الإطفاء والكشف عن الحرائق الفعالة. وعلى الجهات المسؤولة في المجال الصناعي، تشديد الرقابة ومراقبة تطبيق القوانين واللوائح التي تهدف إلى المحافظة على السلامة والحد من حوادث الحرائق في المصانع.