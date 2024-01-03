غرفة عمليات فى تعليم الفيوم لمتابعة امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفنى بالاضافة الى غرف عمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات ، وإعداد تقرير يومي وإرساله إلى غرفة العمليات الرئيسية فى المديرية

وقد تابعت الدكتورة أمانى قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ،اليوم امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024/2023م بمدارس التعليم الفني ، بحضور محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية ، ومحمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي، وعادل فراج بالتعليم التجاري بالمديرية.

تابعت وكيل الوزارة امتحانات النقل بعدد من مدارس التعليم الفني بالفيوم، ومنها، مدرسة زكي صالح الثانوية الفنية للبنات، ومدرسة الجارحي الثانوية التجارية المشتركة بالربع - إدارة يوسف الصديق التعليمية.

أكدت الدكتورة أماني على اتباع كافة القواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكيد على تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وكذلك ضرورة الإلتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية وأن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التى تم تدريسها فعلياً.

كما أكدت وكيل الوزارة، على أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات ، وإعداد تقرير يومي وإرساله إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مع ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية فى حالة حدوث أى أحداث تقع بالمدارس واللجان الإمتحانية من شأنها التأثير سلباً على سير العملية الإمتحانية، وذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين.

برنامج تدريبى

ومن جهه اخرى تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، فاعليات البرنامج التدريبي، تدريب المدربين ضمن مشروع توعية الأطفال للحفاظ على المياة والصحة والتغذية السليمة.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي الصحي والبيئي لتلاميذ المرحلة الإبتدائية ، وترشيد إستهلاك المياة والحفاظ على المياة ، وتوعية التلاميذ بأهميتها، والنظافة الشخصية والنظافة العامة، وتوعية تلاميذ المدارس بأهمية التغذية السليمة والسلوكيات الإيجابية، والاستخدام الأمن للصرف الصحي، ويستهدف مشروع صحتهم مستقبلهم 150 مدرسة ابتدائية على مستوى محافظة الفيوم ، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم، ومنظمة اليونسيف.

يتم تنفيذ تدريب صحتهم مستقبلهم "تدريب المدربين " بمقر نقابة المعلمين بالفيوم ، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، و ريحاب عريق وكيل المديرية ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والدكتور ريمون شكرى مسئول الميدانى لبرنامج المياه باليونيسيف ، والدكتور محمد رفاعي، وفريق العمل بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

و يتم تنفيذ البرنامج التدريبي خلال ثلاثة أيام ، ويتضمن البرنامج التدريبي عدد من المحاور الرئيسية، وهي إدارة الذات، ومهارات التواصل الفعال، والتفكير الابتكاري ، ومهارات العرض والتقديم، وتصميم البرنامج التدريبي ، والخطة المستقبلية.

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