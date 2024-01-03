"الدفاع الروسية": عودة 248 جنديًا روسيًا من كييف بعد صفقة تبادل بوساطة إماراتية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن ما يصل إلى 248 جنديا روسيا أعيدوا من "الأراضي التي تسيطر عليها كييف"، نتيجة لعملية مفاوضات صعبة، مضيفة أن "جهود الوساطة الإماراتية جعلت عودة الجنود ممكنة".

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الوزراة - في بيان نقلت عنه وكالة /تاس/ الروسية - "في 3 يناير 2024، ونتيجة لعملية مفاوضات معقدة، تمت إعادة 248 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وقد أصبحت عودة الجنود الروس من الأسر ممكنة بفضل الوساطة الإنسانية التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأوضح أن العسكريين الروس المفرج عنهم يتلقون العلاج الطبي والنفسي اللازم. وسيتم نقل الجنود جواً على متن طائرات النقل العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية إلى الوجهات حيث سيخضعون للعلاج الطبي وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 230 أوكرانيًا أعيدوا في صفقة تبادل الأسرى، من بينهم 213 جنديًا ورقيبًا و11 ضابطًا وستة مدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.