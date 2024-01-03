إستمرار أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع مدينة سنورس في الفيوم

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس برئاسة المهندس محمد فتحي رئيس المركز، متابعة أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع المدينة سنورس، في إطار خطة التجميل بشوارع المدينة.

وتابع رئيس المركز أعمال تركيب الانترلوك بعددا من الشوارع الجانبية بمناطق عدة من مدينة سنورس ضمن خطة المركز الاستثمارية لتطوير وتجميل الشوارع والميادين.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات والمشروعات الجارى تنفيذها، ومتابعة حالة النظافة، وتذليل المعوقات أمام القائمين على تنفيذ أعمال الإنترلوك بالشوارع، والتأكيد على تنفيذ أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الجانبية، بعد الانتهاء من كافة الشوارع الرئيسية.

وخلال جولة رئيس المركز يرافقه المهندس فرج عبدالحميد نائب رئيس المركز أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع مدينة سنورس، على ضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية لأعمال التركيب، وسرعة إنجاز العمل والانتهاء منه في المواعيد المحددة، تمهيدا للبدء في أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الجانبية بعد الانتهاء من الشوارع الرئيسية والميادين.

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية القروية، بالمتابعة المستمرة للأعمال والتنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل المعوقات والصعوبات إن وجدت، وسرعة رفع مخلفات التركيب من الشوارع والمناطق التي يجرى بها العمل، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المدينة.

وتواصلت أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الجانبية المتفرعة من شارع أحمد شوقي، بالإضافة إلى الشوارع ذات المساحات الضيقة فى المناطق الحيوية، فى إطار خطة المحافظة للتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وكذلك إظهار الوجه الجمالي والحضارى للمدينة من خلال أعمال صيانة الشوارع وتركيب الانترلوك بالمناطق الحيوية، وتجميل الشوارع والميادين.

استكمال أعمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمدينة سنورس

وفي ذات السياق تفقد المحاسب جمال العوامي نائب رئيس المركز الأعمال الجاري تنفيذها بعدد من شوارع المدينة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الإنشائية والاهتمام بنظافة الشوارع والحفاظ عليها، ومثمنا المشاركة المجتمعية فى تنفيذ أعمال التجميل والتطوير بالشوارع والحفاظ عليها.

وأشار "العوامي" إلى أنه سوف يتم تنفيذ أعمال الإنترلوك فى العديد من الشوارع بالمناطق الحيوية بمدينة سنورس على مراحل متتالية، بالإضافة إلى متابعة حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بشوارع المدينة والقرى التابعة لمركز سنورس.