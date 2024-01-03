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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال السعودي يدرس إعارة لاعبه الشاب

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يدرس نادي الهلال السعودي متصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية “دوري روشن”  إعارة الشاب مصعب الجوير، لاعب وسط الفريق خاصة في ظل اهتمام من عدة أندية محلية هناك بالظفر بخدمات اللاعب الأولمبي.
 

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وخلال منافسات الموسم الجاري ، شارك اللاعب الشاب في 3 مباريات فقط بكل البطولات على النحو التالي مباراة أبها في الجولة الأولى من الموسم الجاري للدوري السعودي، ثم مشاركته  في مواجهة الرائد بالجولة الثالثة.
والظهور الأخير أمام نافباخور الأوزبكي بمنافسات دوري أبطال آسيا.

تعديل قوائم اللاعبين ..

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الساعات الماضية رفقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبًا مع مراعاة أحقية كل نادٍ بتسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، بمشاركة 8 في كل مباراة.

ومن المقرر أن يتم تفعيل تعديل عدد اللاعبين المسجلين فى قوائم الفريق الأول بأندية الدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم المقبل 2024-25، ورفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 10 بدلا من 8.

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