الهلال يقتنص فوزًا غاليًا على حساب الفيحاء في الدوري السعودي

حقق الهلال الانتصار أمام الفيحاء بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



أحداث المباراة



سجل علي البليهي مدافع فريق الهلال هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 86 بعد محاولات من لاعبو الزعيم طوال مجريات اللقاء.



وأحرز الهلال الهدف الثاني في الدقيقة 102 عن طريق ركلة جزاء سددها ميتروفيتش لتنتهى المباراة بنتيجة هدفين دون رد.



تشكيل الهلال أمام الفيحاء في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

في خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - كنو.

في الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، ديلجادو.