السقا يكشف بوستر "جولة أخيرة" وموعد طرحه

أعلن النجم أحمد السقا عن البوستر الرسمي لمسلسل “جولة أخيرة”، الذي من المقرر طرحه عبر إحدي المنصات، 25 يناير الجارى، انتاج صادق الصباح.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

مسلسل «جولة أخيرة» بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، رشدى الشامى، على صبحى وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، والعمل مكون من 9 حلقات وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط.

قصة المسلسل

المسلسل تدور أحداثه حول طبيب يدعى يحيى، يسعى إلى تحقيق حلمه، وهو ممارسة أحد الفنون القتالية.

ويشهد مسلسل جولة أخيرة ظهور الفنان أشرف عبد الباقي بشكل جديد مفاجئ، حيث يقوم بدور مدرب شخصية أحمد السقا وأثناء التصوير واجه فريق العمل عدة صعوبات خاصة بالمشاهد القتالية.

شخصية أحمد السقا

يجسد الفنان أحمد السقا في مسلسل جولة أخيرة شخصية طبيب يدعى يحيى يدرس الطب ويدخل المجال بسبب والده الذي يدفعه لهذا الأمر، ولكنه يمتلك حلمًا يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى تحقيقه من خلال أحداث المسلسل.

العتاولة رمضان 2024

يشار إلى أن أحمد السقا يخوص دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل «العتاولة» ويشارك معه في البطولة طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، هدى الاتربى، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال .