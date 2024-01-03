أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال مايوركا اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفخال - تشواميني - روديجر - فران جارسيا.

خط الوسط: مودريتش - فالفيردي - كروس.

خط الهجوم: رودريجو - بيلينجهام - فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال مايوركا في الثامنة والربع من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ستُذاع مواجهة الملكي أمام مايوركا عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.