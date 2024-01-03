للحصول على بشرة موحدة.. اصنعي ماسك بـ ماء الأرز السحري

يُعرف ماء الأرز بفوائده المذهلة للبشرة، ورغم ذلك إلا أن بعض النساء تلجأ إلى منتجات العناية بالبشرة والتي تحتوي على ماء الأرز أو المادة الفعالة المماثلة لها، رغم سهولة تحضيرها في المنزل، وهناك آخريات تلجأن إلى المنتجات المصنعة مجهولة المصدر، مما تلحق الضرر على البشرة، لذا نقدم لك طريقة تحضير ماسك بماء الأرز السحري والذي يعمل على تنظيف البشرة وتوحيد لونها.

ماء الأرز للبشرة

طريقة تحضير ماسك ماء الأرز

مكونات الماسك

3 ملعقة صغيرة من ماء الأرز

ملعقة صغيرة من جل الصبار

2ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ

طريقة تحضير ماسك ماء الأرز بجل الصبار

قومي بغسل الأرز للتخلص من أي بقايا.

ضعي الأرز في إناء وصبي فوقه الماء واتركيه على النار حتى الغليان.

قومي بتصفية الماء وتركه حتى يبرد وبعد ذلك، قومي بإضافة باقي المكونات على ماء الأرز وأمزجيهم جيدًا حتى يتجانسون، ثم احفظي الماسك في عبوة محكمة الإغلاق.

طبقي الماسك يوميًا على وجه نظيف.

ملحوظة

ماء الأرز يكون قابل للاستخدام لمدة أسبوع واحد فقط من تاريخ تحضيره، بعد ذلك عليك التخلص من المتبقي وصنع كمية آخرى بنفس الخطوات.

ماسك ماء الأرز

فوائد ماء الأرز للبشرة

تعزيز إنتاج الكولاجين

يعمل ماء الأرز على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة وبالتالي تأخير ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة وشد البشرة، والحصول على بشرة شبابية ونضرة لأطول فترة ممكنة.

إزالة شوائب البشرة

يمكن الحصول على بشرة نظيفة خالية من أي شوائب كبشرة الصينيات عن طريق غمس كرات القطن في ماء الأرز، وفركها برفق على الجلد، مع ملاحظة إزالة الأوساخ والزيوت غير المرغوب فيها على البشرة.

مضاد للإلتهابات

ماء الأرز ملئ بالفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة، ومضادة الأكسدة مثل حمض الفيروليك والألانتوين، وله خصائص مبردة ومهدئة للجلد الملتهب.

تبيض البشرة

من المعروف أن تقدم السن وبقع الشمس تؤدى إلى تغميق لون البشرة الطبيعية، ويحاول الكثير من الأشخاص عودة لون البشرة الأصلى، ويمكن فعل ذلك عن طريق وضع ماء الأرز على البشرة، مما يساعد على تقليل حجم المسام ويعطى مسام قوية للبشرة.

توحيد لون البشرة مع تهدئتها

استخدام ماء الأرز يجعل البشرة أكثر نعومة، ويساعد على علاج حب الشباب ويجفف الأحمرار المصاحب للبثور، ويعمل كعقار لتضيق مسام البشرة، مما يعطى أشراقة مضاعفة.