نفاذ تذاكر مباراتي النصرالسعودي في الصين بسبب كريستيانو رونالدو

تسارع عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصين من أجل مشاهدة الدون، في المبارتين الوديتين التي من المقرر إقامتهما في الصين في نهاية يناير الجاري.



كريستيانو رونالدو معشوق الجماهير في الصين

ونفدت جميع التذاكر المخصصة لمباراتي فريق النصر الأول لكرة القدم، التجريبيتين المقررتين في الصين نهاية الشهر الجاري بعد ساعات معدودة على طرحها.



وسارع المشجعون الصينيون إلى شراء التذاكر من أجل الحصول على فرصة مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراتين المقررتين ضد شنغهاي شينخوا وجيجيانغ أف سي في 24 و28 يناير الجاري .

وتم طرح التذاكر في الساعة 11:00 صباحاً بالتوقيت المحلي على عدة مواقع اليوم الأربعاء وتم بيعها بحلول المساء.



ووفقاً لوسائل الإعلام الصينية، بيعت التذاكر الأغلى ثمناً بعد «ثوانٍ معدودة» على طرحها.



وسيحصل الجمهور الصيني على فرصة رؤية رونالدو بعدما شاهد العام الماضي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة ودية استعراضية في بكين وفاز بها أبطال العالم على أستراليا 2-0.