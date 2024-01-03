حضري ماسك لترطيب الشعر وعلاج القشرة| احم شعرك من الأتربة والجفاف

مع التعرض للرطوبة أو الطقس المليء بالأتربة يصاب الشعر بالجفاف والقشرة، مما يسبب لك الحرج والإزعاج من مظهره، لذلك نقدم لك ماسك بجل الصبار السحري لترطيب الشعر وعلاج القشرة.

ماسك لترطيب الشعر

طريقة تحضير ماسك لترطيب الشعر

مكونات الماسك

ملعقتان كبيرتان جل الصبار

ملعقتان كبيرتان معجون أوراق الحلبة

ملعقة كبيرة زيت الخروع

طريقة تطبيق الماسك

ضعي ملعقتين كبيرتين من معجون أوراق الحلبة، وملعقتين كبيرتين من جل الصبار، وملعقة كبيرة من زيت الخروع.

اخلط المكونات جيدًا، ثم قم بتوزيعها على شعرك بأكمله وفروة رأسك.

غطي شعرك بقبعة الاستحمام لمدة 15 - 30 دقيقة.

اغسل شعرك بالماء وشامبو مناسب لنوع شعرك خال من السلفات.

فوائد جل الصبار للشعر

تقوية بصيلات الشعر

يحتوي الصبار على مجموعة متنوعة من الفيتامينات من فيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين هـ التي تجدد خلايا الشعر وتعزز النمو الصحي. أيضاً ومما يعزز فوائد الصبار للشعر المتساقط أنه يحتوي على فيتامين ب12 وحمض الفوليك اللذان يساهمان في منع تساقط الشعر.

تعزيز نمو الشعر

يساعد الصبار في تسريع نمو الشعر ومنع تكسره، وتحسين الشعر التالف مما يحافظ على مظهره وتقليل فقدان وتساقط الشعر.

تنظيف الشعر بعمق

يساعد صبار الألوفيرا على تنظيف الشعر من الزيوت المتراكمة للتخلص من مظهر الشعر الزيتي، وتعد هذه إحدى فوائد الصبار للشعر الدهني.

فوائد الحلبة على الشعر

نمو الشعر وعلاج القشرة

تحتوي الحلبة على مركبات الفلافونويد والسابونين، والتي من الممكن أن تساعد على تحفيز نمو الشعر، وذلك بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والمضادة للفطريات مما تعالج القشرة المزعجة.

تحفيز الدورة الدموية في فروة الشعر

تحتوي الحلبة على عدد من المكونات التي يمكن أن تساعد على تحفيز الدورة الدموية في فروة الشعر.

ترطيب الشعر

تتكون الحلبة من الليسيثين الذي يقوي ويرطّب الشعر، لذلك يمكنك الاستعانة بها إذا كان شعرك جاف أو متأثر بالسشوار أو الرطوبة.