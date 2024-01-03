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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الناطق العسكري لقوات الشهيد عمر القاسم يكشف حصيلة عمليات المقاومة اليوم

الناطق العسكري لقوات
الناطق العسكري لقوات الشهيد عمر القاسم

قال الناطق العسكري لقوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: "إن تمكنت مقاتلينا من اسقاط طائرة استطلاع تتبع للوحدة الخاصة الصهيونية في الأطراف الشمالية لمخيم الشاطئ".

وأضاف: "قام مقاتلينا من استدراج قوة صهيونية راجلة خلال كمين محكم أعدته لقوات جيش الاحتلال في أطراف مخيم الشاطئ التي جرى استدراجها وتفجير عبوة أرضية بها والاشتباك مع من تبقى من هذه الوحدة من مسافة قريبة بالأسلحة المناسبة". 

وأوضح أبو خالد وقوع العديد من القتلى والاصابات في صفوف هذه الوحدة من جيش الاحتلال.

وعرضت قوات الشهيد عمر القاسم صوراً تظهر استيلاءها على الطائرة التي تم استهدافها وعدداً من العتاد العسكري للقوة الصهيونية الخاصة التي تم الاشتباك معها في إطار معركة طوفان الأقصى. 

وأكد أبو خالد على استمرار المقاومة المسلحة ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة داخل حدود قطاع غزة والذين يتكبدون خسائر فادحة ولا يعلنوا عنها بشكل كامل، مكؤدا أن وحدة بنادق المقاومة بالميدان هي التي ستفشل مخطط جيش الاحتلال والنصر سيكون حليف مقاومتنا وشعبنا في كل مكان.

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