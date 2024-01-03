لمعت فى "فوق مستوي الشبهات" مع يسرا.. معلومات عن هند عبدالحليم بعد انفصالها

أصبحت الفنانة هند عبد الحليم مطلوبة على مؤشرات البحث في موقع جوجل وإكي، وذلك بعد الإعلان انفصالها عن زوجها كريم قنديل خلال الساعات الماضية.

ونستعرض أبرز المعلومات عنها

1 حاصلة على المعهد العالي للفنون ، هواياتها العزف على البيانو و تمتلك صوت طربى مميز

2 بداية هند عبد الحليم في عالم التمثيل كانت من خلال عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار

هند عبد الحليم وكريم قنديل

3 حصلت هند عبد الحليم على جائزة المهرجان القومي للمسرح لأحسن ممثلة عن دورها في مسرحية هنا أنتيجون عام 2015

4 شاركت هند عبد الحليم في مسرحية يوم أن قتلوا الغناء حيث كان أول ظهور لهند في التلفزيون في مسلسل الكابوس عام 2015

5 والدها هو لاعب مصر ونادى الزمالك السابق في كرة القدم الكابتن أحمد عبد الحيلم

هند عبد الحليم وكريم قنديل

6 لمعت في مسلسل فوق مستوي الشبهات مع النجمة الجميلة يسرا وايضا مشاركتها في مسلسل راس الغول مع الفنان محمود عبد العزيز وهو كان دورا جريئا كذلك مشاركتها للزعيم عادل إمام في مسلسل عوالم خفية وكانت بطلة في مسلسل الأب الروحي باجزائه.

7 شاركت في مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع وهو من بطولة مجموعة من الفنانين الشباب

8 مسلسلات هند عبد الحليم هي الميزان وعوالم خفية وبنات سوبر مان ورأس الغول واختيار إجباري وطاقة نور و30 يوم

هند عبد الحليم وكريم قنديل

وكانت أعربت هند عبد الحليم مؤخرًا عن سعادتها بنجاح شخصية سلمى التي تعاني من الإدمان وتقع ضحية للمشاكل الأسرية فى مسلسل “أزمة منتصف العمر”.

وقالت هند عبد الحليم: "أعتقد ما جذبني في شخصية سلمى في مسلسل أزمة منتصف العمر هو اختلافها الكامل عن شخصيتي الحقيقية، لذلك شعرت بها وتعاطفت مع تجربتها وأثّرت فيّ كثيرًا أثناء التصوير وأصبح الحديث عن الشخصية يتعبني".

وأضافت هند: "طريقة سرد قصة سلمى في مسلسل أزمة منتصف العمر أعجبتني بشدة، رأيت أنها مختلفة وتحمست لتقديمها".

أبطال أزمة منتصف العمر

ويشارك هند عبد الحليم في بطولة المسلسل النجوم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، ركين سعد، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدي الشامي، هاجر عفيفي وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.