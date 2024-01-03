محافظ الغربية يبرز جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، معتبرا إياها حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة من أجل تطوير كافة المجالات والقطاعات التي تتعلق بها.

وأشار المحافظ الى حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث استعرض محافظ الغربية جهود المحافظة خلال عام 2023في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي وتطوير شبكة الطرق والكباري.

ففي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يتم استكمال تنفيذ 64 مشروع ما بين محطات مياه شرب وصرف صحى وتنفيذ شبكات منذ بدء المشروع بإجمالي تكلفة 5مليار 831مليون جنية وبنسبة تنفيذ 50.17 %.

وفي قطاع الكهرباء تم تنفيذ مشروعات تحسين أداء شبكات الجهد المتوسط، إحلال محولات، إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض، إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بإجمالي تكلفة 15 مليون جنية بنسبة تنفيذ 40 %.

وقام قطاع الغاز الطبيعي بتنفيذ 34 مشروع توصيل للغاز الطبيعي في مختلف مراكز المحافظة بتكلفة 664.58 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 7.23 %.

وفي قطاع الاتصالات والبريد جارى تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 109.75 مليون جنيه، وذلك من خلال تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة الغربية (الألياف الضوئية) حيث تم تنفيذ عدد 812 نقطة من إجمالي 1527 نقطة مستهدف تنفيذها، عدد 2 مشروع لتوصيل خدمة FTTH بإجمالي نسبة تنفيذ 72.33 %، إفتتاح مكتب بريد منشأة الكردى بالجهود الذاتية.

وفي قطاع الرصف والتطوير والكباري تم الانتهاء من رصف عدد 123 طريق بتكلفة 1 مليار 698 مليون جنية بنسبة تنفيذ 100 %، جارى رصف وتطوير عدد 26 طريق بتكلفة 1 مليار جنية بنسبة تنفيذ 38 %، الانتهاء من المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا (كوبرى فاروق – سكة المحلة) بطول 2.4 كم بتكلفة 88 مليون جنية ونسبة تنفيذ 100 %، إنشاء كورنيش ترعة الساحل بمدخل سمنود القديم (المرحلة الأولى) بتكلفة 71.17 مليون ونسبة تنفيذ 100 %، تطور كورنيش كفر الزيات بالمشاركة المجتمعية (المرحلة الأولى) بنسبة تنفيذ 100 %، تطوير كورنيش الغفران بحى ثان طنطا بتكلفة 16 مليون ونسبة تنفيذ 99 %، إنشاء كورنيش بحر شبين بالمحلة بتكلفة 120.4 مليون بنسبة تنفيذ 82 %، رصف وتطوير كورنيش مدخل محلة أبو على بالمحلة بنسبة تنفيذ 79 %، إنشاء 2 كوبرى مشاه بسلالم كهربائية بطنطا والمحلة بتكلفة 17 مليون ونسبة تنفيذ 57.5 %، توسعة عدد2 كوبرى (كوبرى سكة المحلة بطنطا/ الكوبرى السريع بقحافة) بتكلفة 20 مليون ونسبة تنفيذ 17 %.

واشار محافظ الغربية الى ان الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تمضى قدما في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

فقامت المحافظة في قطاع التحول الرقمي بالانتهاء من انشاء غرفة البنية المعلوماتية والتحكم للخوادم تركيب 127 نقطة ربط داخل ديوان عام المحافظة بنسبة 100 %، توفير برامج الكترونية لميكنة العمل بالديوان، إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتكلفة 10.7 ملايين ونسبة تنفيذ 100 %، إنشاء مركز تكنولوجى وخدمات المواطنين بديوان عام المحافظة بتكلفة 1.5 مليون ونسبة تنفيذ 100 %، إنشاء مركز خدمات مصر تمويل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جزء من وحدة الصيانة والتدريب بطنطا بنسبة تنفيذ 40 %