تشكيل غزل المحلة لمواجهة النصر للتعدين

أعلن حسام عبد العال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة امام نظيره النصر للتعدين، ضمن منافسات دوري المحترفين

تشكيل غزل المحلة لمباراة اليوم

عمرو شعبان

عمرو الجزار

أحمد طارق

عموري

ابو الحمد

شيكو محارب

احمد حجي

محمود غالي

محمد جابر

عبده يحيى

تشارلز باسي

ويحتل نادي غزل المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين الذي يطبق للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية وخاض الفريق 14 مباراة خلال مشواره هذا الموسم.

المباريات المتبقية لفريق غزل المحلة في دوري المحترفين

الجولة الخامسة عشرة: النصر للتعدين

الجولة السادسة عشرة: بروكسي

الجولة السابعة عشرة: بتروجت

الجولة الثامنة عشرة: النجوم

الجولة التاسعة عشرة: دكرنس