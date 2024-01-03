صلاح محسن يرفض الاعارة ويصر على البيع

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مهاجم النادي الأهلي صلاح محسن بات قريب من مغادرة القلعة الحمراء في وقت قريب جدا.

وأضاف شبانة ان مودرن فيوتشر تقدم بعرض بالفعل للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الاعارة، دون أي اعتراضات من مسؤولي النادي الأهلي.



واستكمل شبانة ان السبب الوحيد في عدم اتمام الاعارة بشكل رسمي هو طلب صلاح محسن بالبيع رافضا فكرة الخروج على سبيل الاعارة.

صلاح محسن يرفض الإنتقال لفيوتشر وعمار حمدي في الصورة



رفض صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الموافقة حتى الآن على انتقاله إلى مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صلاح محسن حتى الآن لم يقتنع بإمكانية الخروج ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد، ويريد الحصول على فرصته داخل الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري".

وأضاف أمير هشام: "مارسيل كولر المدير الفني وافق على رحيل محسن، ولكنه حتى الآن يبحث عن الفرصة، وقد يحدث انفراجة خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأكمل أن عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى المقاولون العرب، يرغب في الرحيل عن ناديه.

وأتم: "عمار يريد قطع الإعارة من ناديه، وقد يدخل في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد وينضم إلى مودرن فيوتشر، المهتم بخدماته".