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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف علي الحالة الصحية لثنائي طنطا

طنطا
طنطا

اكد الدكتور إبراهيم مجد رئيس المنظومة الطبيه للفريق الأول بنادي طنطا أن الحالة الصحية لثنائي الفريق أحمد حسني ونصر عبد الرازق مطمئنة للغاية وأن اللاعبان قد غادرا المستشفي بمدينة أسوان وسوف ينضمان للفريق للعودة الي مدينة طنطا بعد تعرضهما بأرتجاج بسيط في المخ

 

كما أشار أحمد موسيي مسئول العلاج الطبيعي في النادي أنه قد رافق اللاعبان لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة أسوان وتأكد سلامتهما وأنهما سيخضعان للرقابة الطبية في المنزل علي مدار ٢٤ ساعة.

 

ويمتلك فريق  طنطا ١٩ نقطة في المركز ال ١١  بجدول ترتيب دوري المحترفين بينما يحتل أسوان المركز ال ١٢ برصيد ١٨ نقطة

 

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