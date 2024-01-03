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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القصة الكاملة لانفجار إيران.. “استهدف زوار قبر قاسم سليماني”

موقع الانفجار
موقع الانفجار

إيران.. قُتل 80 وأصيب أكثر من 170 شخص في انفجاريين داخل إيران، خلال الذكرى الـ 4 لرحيل قاسم سليماني، الذي اغتيل عام 2020 في هجوم بطائرة مُسيّرة أميركية، وبالقرب من مقبرته خلال المراسم في مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد.

وقالت وكالة مهر إن 80 قتيلاً على الأقل و170 جريحاً سقطوا في انفجار أسطوانات غاز بالقرب من الطريق المؤدية إلى مدفن سليماني في محافظة كرمان الإيرانية، وعلقت وكالة تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن عدة عبوات غاز انفجرت على الطريق المؤدية إلى مقبرة سليماني.

وانتشر عبر منصة أكس مقاطع فيديو تظهر حشوداً من الناس وتصاعُد الدخان، وقالت وسائل إعلام إيرانية في البداية أن الانفجار ناجم عن أسطوانات غاز، ولم يسفر عن إصابات، لكن بعد دقائق سُمع دويّ انفجار.

وذكرت مصادر إيرانية، وقوع قتلى ومصابين ولم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن أسطوانات غاز أم أنها هجوم إرهابي، بينما ذكرت الشؤون الأمنية لمحافظ كرمان لاحقا أن الهجوم إرهابي.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أنه سُمع دوي انفجار ثانٍ في مقبرة مدينة كرمان الإيرانية وإصابة عدة أشخاص، وقال نائب محافظ كرمان إن الانفجارين ناجمين عن هجوم إرهابي، ناجمان عن عبوتين مفخختين في منطقتين على مَسير زوار مرقد سليماني.

 

انفجار حقيبتان داخل المقبرة

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، أن التفجيرين سببهما شخصين انتحارين كانا يحملان حقيبتين داخلهما قنابل انفجرت في مدخل المقبرة، واستخدم منفّذي الهجوم جهاز التحكم عن بُعد.

 

الانفجار الثاني استهدف تجمع المواطنين لإنقاذ ضحايا الأول

وعلق وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي ، على الحادث وقال : "إن الانفجار الثاني وقع خلال تجمع المواطنين لإنقاذ ضحايا الانفجار الأول، مشيرا إلى أن أغلب الشهداء والجرحى أصيبوا في الانفجار الثاني.

وأكد وزير الداخلية الايراني، أن قتل الأطفال والنساء هو رد على الصفعة التي تلقوها من محور المقاومة.

 

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