خطوات استخراج البطاقة الضريبية.. تعرف على الأوراق المطلوبة

خطوات استخراج البطاقة الضريبية والأوراق المطلوبة..يسعي العديد من التجار وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية إلي معرفة خطوات استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري خاصة أنها من بين المستندات الهامة من أجل ممارسة النشاط الصناعي والتجاري وتعد من الأساسيات العامة والمقررة لإنشاء أى مشروع تجاري أو صتاعي جديد.

وتستعرض " بوابة الوفد " طرق استخراج بطاقة السجل الضريبي والمستندات المطلوبة للبدء فى مشروع تجاري أو مهني جديد خلال السطور التالية.

خطوات استخراج البطاقة الضريبية والأوراق المطلوبة

يمكن استخراج البطاقة الضريبية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قيام المتقدم لطلب الحصول على بطاقة ضريبية بالتوجه إلى مصلحة الضرائب وتسجيل البيانات المطلوبة في نموذج طلب البطاقة الضريبية.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الشركة، أما في حال وجود موكل عنه وجب إحضار بطاقة المالك وصورة من البطاقة الخاصة به.

تقديم الأوراق الخاصة بعقد الشركة الى الشهر العقاري التابع له محل إقامة المشروع، ويقدم الطلب مع وجود اثبات تاريخي علية ويتم عملة فى نفس اليوم مقابل رسوم رمزية.

يتم تسليم صورة من عقد الايجار أو التمليك لدى الموقع المقرر الذى ستتم فيه مزاولة النشاط المهني مع تضمن العقد اثبات بالتاريخ.

صورة لفاتورة كهرباء حديثة مع ضرورة توافر الأصول المتعلقة بتلك المستندات حتى يمكن الاطلاع عليها.

يتم داخل المأمورية المختصة التعامل مباشرة مع شعبة الحصر ويتم تقديم طلب استخراج البطاقة الضريبية فى النموذج المتوفر لذلك.

تتم عملية اجراء معاينة للنشاط ومناقشة مع الممول لدى الشركة.

تُسلم البطاقة الضريبية خلال 5 أيام من تاريخ التقدم بطلبها.

صلاحية البطاقة الضريبية

تمتد مدة صلاحية البطاقة الضريبية لمدة خمس سنوات من تاريخ الاصدار الخاص بها، وتتم عملية تجديدها بشكل دوري فور انتهائها، ولا يجوز ان يتم استخدام البطاقة الضريبية كمستند قانوني عقب إنتهاء مدة صلاحيتها، فوجب على صاحبها الحصول على بطاقة ضريبية جديدة وسارية.