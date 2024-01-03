نائب محاظ القاهرة يتفقد سير عمل خدمات سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة

قام الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بمتابعة انتظام سير عمل خدمات سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة بنطاق حى الساحل لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجى الثابت للتيسير على المواطنين وعدم تكبدهم الانتقال للمركز التكنولوجى والاستفادة من الخدمات بسهولة ويسر

سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل مزودة بطاقم عمل مكون من ٢ موظفين

واشار نائب محافظ القاهرة الي أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل مزودة بطاقم عمل مكون من ٢ موظفين شباك وموظف خزانة الكتروني ليتم الدفع إلكترونيا من خلال الفيزا وماكينة نداء الى لترتيب دور متلقي الخدمة ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية .

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها ، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة ومن بينها تشجير الصينية التى تتوسط تقاطع محور سميرة موسى مع مدخل مدينة الأسمرات ، والجزيرة التى تتوسط محور المستشار عبد المجيد محمود مع مدخل الأسمرات ، وأعمال إنشاء حديقة عامة بتقاطع محور المستشار عبدالمجيد محمود مع شارع 17 بالمقطم .

وثمن محافظ القاهرة ما تقوم به هيئة نظافة وتجميل القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك سعيها لتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها .