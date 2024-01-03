1984 الكاميرون بطلاً ومصر رابعًا .. كيف كانت استضافة كوت ديفوار الأخيرة لأمم أفريقيا ؟

تستضيف كوت ديفوار منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.



وتعود الاستضافة الأخيرة لكوت ديفوار إلى عام 1984 حيث النسخة الرابعة عشر من بطولات كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات الخاصة الرجال وأقيمت خلال الفترة من 4 إلى 18 مارس ، وشهدت تتويج الكاميرون بالبطولة للمرة التاريخية الأولى بعد التفوق على نيجيريا بثلاثية لهدف في اللقاء النهائي.



وخلال المنافسات تم تقسيم المنتخبات الـ 8 المشاركة إلى مجموعتين من أربعة فرق

، وفازت الكاميرون بأول بطولة لها، بعد فوزها على نيجيريا في النهائي 3-1.



كما حصد المنتخب الوطني الترتيب الرابع في البطولة ، بعد الخسارة أمام الجزائر بثلاثية لهدف ، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

بينما توج لاعب المنتخب الوطني طاهر أبو زيد آنذاك بلقب هداف البطولة بواقع 4 أهداف.

وتأتي مواجهات البطولة المقبلة بكوت ديفوار على النحو التالي :

السبت 13 يناير 2024 :

المجموعة الاولى :

كوت ديفوار – غينيا بيساو



الاحد 14 يناير 2024:

المجموعة الاولى :

نيجيريا – غينيا الاستوائية

المجموعة الثانية: مصر- الموزمبيق

غانا- الراس الاخضر

الاثنين 15 يناير :

المجموعة الثالثة: السنغال- غامبيا

الكاميرون – غينيا

المجموعة الرابعة:

الجزائر- انجولا



الثلاثاء 16 يناير 2024:

المجموعة الرابعة:

بوركينافاسو – موريتانيا

المجموعة الخامسة:

تونس- ناميبيا

مالي- جنوب افريقيا



الاربعاء 17 يناير 2024:

المجموعة السادسة:

المغرب – تنزانيا

كونغو الديمقراطية – زامبيا



الخميس 18 يناير 2024:

المجموعة الاولى:

كوت ديفوار- نيجيريا

غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية:

مصر- غانا



الجمعة 19 يناير 2024 :

المجموعة الثانية:

الراس الاخضر- الموزمبيق

المجموعة الثالثة :

السنغال- الكاميرون

غينيا- غامبيا



السبت 20 يناير 2024:

المجموعة الرابعة:

الجزائر- بوركينافاسو

موريتانيا – انجولا

المجموعة الخامسة :

تونس- مالي

الاحد 21 يناير 2024:

المجموعة الخامسة :

جنوب افريقيا – ناميبيا

المجموعة السادسة :

المغرب – كونغو الديمقراطية

زامبيا – تنزانيا

الاثنين 22 يناير 2024:

المجموعة الأولى :

غينيا الاستوائية- كوت ديفوار

غينيا بيساو- نيجيريا

المجموعة الثانية :

الموزمبيق- غانا

الراس الاخضر- مصر



الثلاثاء 23 يناير 2024:

المجموعة الثالثة:

غينيا- السنغال

غامبيا – الكاميرون

المجموعة الرابعة:

انغولا- بوركينافاسو

موريتانيا – الجزائر



الاربعاء 24 يناير 2024:

المجموعة الخامسة:

جنوب افريقيا – تونس

ناميبيا- مالي

المجموعة السادسة :

تنزانيا – كونغو الديمقراطية

زامبيا- المغرب