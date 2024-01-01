عاجل
عاجل| أبو عبيدة: من مسافة صفر دمر مجاهدينا 71 آلية وقتلوا 16 صهيوني
الإثنين 01 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

رئيس جامعة الأزهر يؤكد دعمه الكامل للجهود الوطنية تجاه الفلسطينيين في غزة

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، دعم الجامعة الكامل للجهود الوطنيه برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

txt

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يفتتح المؤتمر الدولي الرابع لقسم الروماتيزم

txt

رئيس جامعة الأزهر وأمين "البحوث الإسلامية" يلتقيان وفدًا من جامعة الاستقامة النيجيرية

وأعلن رئيس الجامعة خلال تراسه اجتماع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،المشرف علي اللجنة،أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية موقف مشرف علي مر التاريخ دعما للقضية الفلسطينية في وجه الاحتلال الصهيوني الغاشم. 

وأوضح رئيس الجامعة ان مؤسسة الازهر الشريف جامعا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف كانت في طليعة الصفوف الداعمة لجهود الدولة المصرية من خلال ارسال قوافل المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة. 

جهود اللجنة وأنشطتها خلال المرحلة السابقه

واستعرض الاجتماع جهود اللجنة وانشطتها خلال المرحلة السابقه مشيدا بتلك الجهود المبذولة التي تسهم في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 . 
وفي ختام الاجتماع تم تكريم القامات الكبيرة التي  أسهمت في القوافل الانسانية التي تم ارسالها الي قطاع غزة اضافة إلى تكريم اعضاء اللجنة و الاشادة بجهودهم خلال المرحلة السابقه، اضافة إلى دعم جهودهم الشاملة خلال المرحلة المقبلة.

الجريدة الورقية