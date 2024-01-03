رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

قدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والقس وائل نشأت راعي الكنيسة الإنجيلية والأب بيشوي كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية والإخوة المسيحيين، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية الزقازيق ومنيا القمح اليوم، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والعميد أركان حرب وائل صابر المستشار العسكرى للمحافظة، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدداً من القيادات التنفيذية والأمنية، ولفيف من رجال الدين الإسلامي وعلماء الأزهر الشريف.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تمنياته أن تظل مصر رمزاً للمحبة والسماحة ونسيجاً واحداً، وتظل دائما فى ازدهار واستقرار، مشيداً بدور الكنيسة في الحفاظ علي النسيج الوطني، مؤكداً علي أن الإحتفال بيوم عيد الميلاد المجيد يرمز للسلام و المحبة، حيث يجتمع فيه أبناء الوطن الواحد علي التكاتف والتلاحم لتأصيل القيم الوطنية ونبذ الأفكار المتطرفة، متمنياً أن يعيد تلك المناسبة الجليلة علي مصرنا الحبيبة بالخير والسلام ودوام الإستقرار.

وخلال كلمته رحب نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاوس بزيارة محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق وجميع الحضور من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ، مقدماً التهنئة بالعام الجديد للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالفوز بفترة رئاسية جديدة متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

كما أكد نيافة الأنبا تيموثاوس أن الوطنية درع واقى ضد الطائفية فى رحابها تزول المشاكل والاختلافات العقائدية، مشيراً إلى أن مصر ستظل منارةً للإخاء والمحبة ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها، وقال أن الإحتفال بعيد الميلاد المجيد دعوه لكل الشعوب نحو الخير والتسامح والمحبة والسلام.

وخلال الزيارة تم تبادل التهنئة من خلال كلمة لممثل عن وزارة الأوقاف بالشرقية والتى أكد خلالها على التآخى بين نسيجي الأمة وأننا جميعاً فى قلب مصر ، ونقف داعمين دائما لقيادتنا السياسية الحكيمة.

ورحب أيضاً القس وائل نشأت بزيارة محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق لمقر الكنيسة وتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، مؤكداً أننا جميعا أبناء وطن واحد شركاء في بنائه وتقدمه واحتفالنا بعيد الميلاد المجيد يعكس حقيقة المشاعر الطيبة وروابط التماسك والإنتماء بين جموع الشعب المصري وتحقيق أهدافه السامية نحو مزيد من التنمية والرخاء.

ومن جانبه رحب القس بيشوى كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق بمحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق، وجميع الحضور ، مؤكداً على أهمية الترابط والمحبه التى تعكسها الأعياد والمناسبات القومية، والتى تمثل مدى تماسك ووحدة شعب مصر، كما أشار إلى الدور الذى قامت به جميع الأجهزة التنفيذية والشعبية ودرجة الوعى العالية لدى جموع الشعب المصرى فى ظهور الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة تليق بمكانة مصرنا الحبيبة.

وفى ختام الزيارة قدم راعي الكنيسة الكاثوليكية كتاباً لمحافظ الشرقية ورئيس الجامعة بعنوان التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، تعبيراً عن سعادته لزيارته للكنيسة وتقديم التهنئة له وللمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.