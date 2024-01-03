جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية عنوان ندوة بمجمع إعلام قنا

أطلق مجمع إعلام قنا ، أولى فعاليات حملة تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار"أسرتك ثروتك"، بندوة حملت عنوان"جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية"

بحضور يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا.

حاضر بالندوة دكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، و سلوى عبد المعطي شمروخ، مدير المجلس القومي للسكان فرع قنا، وهناء كامل عبد الودود، مشرفة الرائدات بمديرية الصحة بقنا ، وأدار اللقاء سهير السيد عبدالرازق، مسئول وحدة الإعلام السكاني بمجمع إعلام قنا.

وقال يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، إن الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، أطلقت حملة لتنمية الأسرة المصرية"، تحت شعار"أسرتك ثروتك"، من خلال قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، للتأكيد على جهود الدولة فى القضية السكانية، واستحداث آليات جديدة للتعامل مع هذه القضية.

وقالت سلوى عبد المعطي شمروخ، مدير المجلس القومي للسكان فرع قنا ، إن المجلس له دور كبير فى التوعية بمشكلة الزيادة السكانية علي الفرد والمجتمع ومنها انتشار ظواهر سلبية كثيرة مثل انتشار أطفال الشوارع ارتفاع نسب البطالة انتشار العشوائيات في محاولات عديدة من الدولة لتقليل هذه الظواهر.

وأشارت شمروخ، إلى أن المجلس القومي للسكان وقع العديد من برتوكولات التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية المهتمة بالقضية السكانية لرفع الوعي المجتمعي بخطورة المشكلة السكانية والاهتمام بتحسين خصائص الأسرة.

و أوضحت هناء كمال عبد الودود، مشرفة الرائدات بمديرية الصحة، دور الرائدات الريفيات في الوصول إلى كل سيدة مصرية في كل منزل داخل كل قرية، لتقديم نصائح ورسائل طبية وتوعوية بخدمات تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية لرفعي الوعي الثقافي والصحي لدي السيدات والتعريف بخطورة الزيادة السكانية علي الفرد والمجتمع.

و أشارت عبد الودود، إلى أن هناك خطة مختلفة للتعامل مع القضية، تبدأ بعمل قاعدة بيانات للسيدات، حيث تقوم الرائدات بعمل زيارات منزلية في القرى والحضر لتجهيز قاعدة بيانات كاملة حول الأسر وسوف تقوم كل رائدة بعمل ٥٠٠ زيارة منزلية لرفع الوعي الصحي للسيدات .

فيما قالت رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بـ قنا ، إن مديرية تنفذ فعاليات التوعية وتقديم الخدمات الطيبة والرعاية الصحية للسيدات من خلال فرق طبية بالوحدات وبالعيادات المتنقلة وتقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا، وإلى جانب الخدمات الطبية هناك ٥ نوادى للمرأة بالوحدات الصحية تعمل على تشجيع وتدريب السيدات على بعض الحرف والأشغال اليدوية، لتمكينها اقتصادياً وسوف يتم تعميم هذه التجربة فى باقى الوحدات تباعاً، وفق توجيهات الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وأضافت مدير إدارة تنظيم الأسرة بصحة قنا ، بأن تنظيم الأسرة يحافظ على صحة الأم والطفل، وينعكس على معيشة الأسرة والمجتمع، مؤكدة أهمية مواجهة الزيادة السكانية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة والوصول للرفاهية المعيشية.