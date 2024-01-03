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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة يبحث مع الشعبة تطوير قطاع السيارات

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية اجتماعًا مع أعضاء شُعبة السيارات لبحث أهم الموضوعات التي تهم هذا القطاع ورؤيتهم للفترة القادمة في ظل خطة الغرفة التطويرية لكافة الشُعب التجارية النوعية.

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جاء ذلك في حضور شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة، وأكد "العشري" أهمية مناقشة كافة الموضوعات والمقترحات التي تهم قطاع السيارات، هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة اقتصاديًا ومجتمعيًا، ولذلك يجب مناقشة كافة الرؤي والمقترحات لمنتسبي الشعبة ونظرتهم المستقبلية لتطوير وتنمية قطاع السيارات.

جانب من الاجتماع


وشدد رئيس غرفة القاهرة علي أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية بحيث يتم تطوير قطاع السيارات طبقًا للخطة التنموية العامة للدولة في ظل التطورات العصرية الحديثة التي تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية من أجل دعم القطاعات المختلفة بما  يصب في صالح تنمية اقتصادنا القومي وهو الهدف الأسمى.
وخلال الاجتماع تم تبادل الآراء والرؤى ومناقشة كثير من المقترحات التطويرية بين الحضور بهدف تطوير وتنمية قطاع السيارات خلال المرحلة القادمة.

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