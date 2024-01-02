أسعار النفط تعاود الارتفاع وبرنت يسجل 78.55 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 78.55 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.94 دولار للبرميل حيث ارتفعت الأسعار بنحو1.5% فى الجلسة الأولى من العام الجديد.

تزايدت مخاطر تحول الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مطلع الأسبوع بعد أن صدت طائرات هليكوبتر أميركية هجوما الأحد شنه مسلحون حوثيون على سفينة حاويات لشركة ميرسك في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق ثلاث سفن للحوثيين ومقتل عشرة مسلحين، وذلك وفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن روايات لمسؤولين أميركيين ومن ميرسك وحوثيين.

ومن الممكن أن يؤدي اتساع رقعة الصراع في غزة إلى إغلاق ممرات مائية حيوية لنقل إمدادات النفط مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج.

وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس بشنغهاي "قد يتأثر سعر النفط بتفاقم الوضع في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال رأس السنة الصينية" في أوائل فبراير.

وأضاف أن الطلب المتوقع خلال العطلات يرفع التوقعات بانتعاش الأسعار في يناير.

وأظهرت بيانات حكومية الأحد أن توقعات المستثمرين لإجراءات تحفيز جديدة في الصين تعززت ببفعل انكماش نشاط الصناعات التحويلية في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي.

ومع ذلك، أظهر تقرير للقطاع الخاص الثلاثاء نموا الشهر الماضي، وذلك على الرغم من تراجع ثقة أصحاب المصانع في توقعات 2024 مقارنة بنوفمبر.

وتحدث الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن بدء الإنتاج من بئر شمال الصفا بخليج السويس، قائلا:" قطاع البترول حقق نجاحات غير مسبوقة تم تتويجها بتحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، مما وفر حوالى 3 مليارات دولار سنويا كنا ندفعها فاتورة استيراد الغاز الطبيعى، حتى تم كبح جماح استنفاز الاحتياط المصرى من النقد الأجنبى.

وأضاف رمضان أبو العلا خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، الوزارة وضعت استراتيجية ممنهجة كى تحقق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البترول خاصة البنزين والسولار، ويأتى الإعلان عن هذا الاكتشاف فى خليج السويس مما يعطى أمل كبير فى تحقيق اكتشافات.

تابع رمضان أبو العلا، حققنا اكتشافات مهمة فى الغاز الطبيعى والتى تم تتويجها بحقل ظهر، ولو لم نحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى لارتفعت أسعاره بشكل جنونى فى وقت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والحمد لله هذا القطاع يسير بخطوات حثيثة.