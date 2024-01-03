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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سكاي نيوز: مقتل 20 شخصا بانفجار على طريق قبر قاسم سليماني

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت شبكة سكاي نيوز عربية بحسب مصادر إيرانية عن مقتل 20 شخصا بانفجار في محافظة كرمان على طريق قبر قاسم سليماني.

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الحرس الثوري الإيراني: طوفان الأقصى مخطط انتقامي ثأرًا لمقتل قاسم سليماني

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قاسم سليماني في ملاعب طهران .. خلط السياسة بكرة القدم عرض متكرر في الرياضة الإيرانية

وذكرت  المصادر أن "فرضية العمل الإرهابي في الانفجار الذي استهدف إحياء ذكرى سليماني غير مستبعدة".

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سقوط ضحايا في انفجار أسطوانات غاز خلال مراسم ذكرى مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال التلفزيون الإيراني إن انفجار ثانٍ في مدينة كرمان أوقع عددا من المصابين.

وفي يناير 2020 قتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وذلك في قصف صاروخي استهدف سيارة كانا يستقلاها على طريق مطار بغداد الدولي.

وقبل أيام أثارت تصريحات إيرانية الجدل حول أن عمليات طوفان الأقصى جاءت ردا على مقتل سليماني، لترد حماس أن العملية لم تكن لذلك السبب.

ونقلت وكالةُ مهر الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، قوله إن عملية طوفان الأقصى، التي شنتها حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، كانت "أحد الانتقامات" لاغتيال سليماني.

وسارعت حماس إلى نفي صحة ما ورد على لسان المتحدث وشددت على أن العملية كانت بدوافع فلسطينية، في مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى.

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