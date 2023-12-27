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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحرس الثوري الإيراني: طوفان الأقصى مخطط انتقامي ثأرًا لمقتل قاسم سليماني

قائد فيلق القدس السابق
قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، كانت ضمن عمليات الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

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وقال متحدث الحرس رمضان شريف، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات الانتقام لاغتيال سليماني، وهذه الانتقامات ستبقى مستمرة، وفق وكالة سبوتنيك.

جاء ذلك في أعقاب اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا، العميد رضي موسوي، إثر غارة إسرائيلية.

وتُجدر الإشارة إلى أن الحرس الثوري الإيراني قد أكد، مساء يوم 25 ديسمبر الجاري، مقتل رضي موسوي.

وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن ذلك جاء "خلال الهجوم الإسرائيلي الصاروخي على دمشق.

وسبق أن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان له، إن طهران تدين هذه «الخطوة الإرهابية» بشدة وتعدها علامة أخرى على طبيعة الكيان الصهيوني، حسب وكالة مهر الإيرانية.

وأضاف كنعاني أن هذا الاغتيال يأتي استمرارًا لجميع الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، منتهكًا جميع القوانين الدولية، مؤكدًا أن إيران ستحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان الملائمين.

يشار إلى أن موسوي، كان يعمل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في يناير 2020 في العراق، نتيجة هجوم صاروخي أمريكي.

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