تحرير 7 محاضر تموينية متنوعة بمدينة قنا
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك برئاسة رائد هارون، حملة مكبرة استهدفت المرور على الأسواق والمحال التجارية، وذلك لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات ، كما ورافقهم مسئولين من الصحة - تموين بندر .
وتفقدت اللجنة ، عدد من المجمعات الاستهلاكية ، ومحلات بيع الجملة ، وأسواق الخضروات والفاكهة وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح، وألا تتجاوز أسعار السلع ، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة ، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر متنوعة، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار و عدم حمل شهادة صحية ونظافة وعدم دفع رسوم تفتيش .