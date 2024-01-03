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الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القاهرة للتنمية والقانون تقدم الدعم القانوني للناجيات من العنف الإلكتروني

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عن استعدادها لتقديم الدعم القانونى لجرائم العنف الإليكتروني القائم على النوع الاجتماعى.

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اللواء الشريف والمستشار قاسم يفتتحان أول غرفة مؤمنة مخصصة لضحايا العنف ضد المرأة

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القومي للمرأة ينظم ندوة حول مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة بجامعة الفيوم

وأشارت  المؤسسة  انها  تقدم الدعم القانونى اللازم للنساء والفتيات  الناجيات من العنف الإليكتروني عبر وسائل التواصل الإجتماعي أوعبر الهواتف المحمولة .

كما تستقبل المؤسسة الشكاوي والطلبات والاستفسارات علي الخط الساخن الخاص بالدعم القانونى للناجيات من العنف رقم  01210009192  ، وذلك لتقديم الاستشارات ، المساعدة القانونية لهن إذا لزم الامر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء. 

كما تستقبل المؤسسة الطلبات من خلال استقبال الناجيات في مقرها، وايضا عن طريق الواتساب علي نفس الرقم وكذلك عبر مراسلتنا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

  https://www.facebook.com/CFDL.Eg

واكدت المؤسسة علي  التزامها التام بالحفاظ على معايير السرية ، الخصوصية اللازمة للناجيات في  قضايا العنف الإليكتروني ، وحرصها التام على حمايتهن من أى ضرر قد يلحق بهن جراء تعرضهن لهذا العنف.

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