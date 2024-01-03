القاهرة للتنمية والقانون تقدم الدعم القانوني للناجيات من العنف الإلكتروني

أعلنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون عن استعدادها لتقديم الدعم القانونى لجرائم العنف الإليكتروني القائم على النوع الاجتماعى.

وأشارت المؤسسة انها تقدم الدعم القانونى اللازم للنساء والفتيات الناجيات من العنف الإليكتروني عبر وسائل التواصل الإجتماعي أوعبر الهواتف المحمولة .

كما تستقبل المؤسسة الشكاوي والطلبات والاستفسارات علي الخط الساخن الخاص بالدعم القانونى للناجيات من العنف رقم 01210009192 ، وذلك لتقديم الاستشارات ، المساعدة القانونية لهن إذا لزم الامر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.

كما تستقبل المؤسسة الطلبات من خلال استقبال الناجيات في مقرها، وايضا عن طريق الواتساب علي نفس الرقم وكذلك عبر مراسلتنا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

https://www.facebook.com/CFDL.Eg

واكدت المؤسسة علي التزامها التام بالحفاظ على معايير السرية ، الخصوصية اللازمة للناجيات في قضايا العنف الإليكتروني ، وحرصها التام على حمايتهن من أى ضرر قد يلحق بهن جراء تعرضهن لهذا العنف.