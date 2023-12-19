القومي للمرأة ينظم ندوة حول مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة بجامعة الفيوم

نظم المجلس القومى للمرأة ممثلًا في اللجنة التشريعية ندوة توعوية بجامعة الفيوم بعنوان "مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة.. الحماية القانونية وأوجه الدعم" بحضور كل من شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، و ليلى طه قاسم مقررة فرع المجلس بمحافظة الفيوم، والدكتورة نهير رمضان الشوشينى مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، والدكتورة نادية عبد العزيز وكيلة كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم.

عرضت ليلى قاسم دور المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة والتأكيد على دورها في التنمية ومشاركتها الفعالة فى كافة المجالات، مشيرة إلى حرص المجلس على تعريف الطالبات بحقوقهن القانونية لمواجهة أي شكل من أشكال العنف وتقديم الدعم النفسي لهن وتعريفهن بطرق التواصل مع المؤسسات المعنية، كما حثت الطالبات على التطوع والمشاركة الفعالة في أنشطة وحدة مناهضة العنف بالجامعة.

وأوضحت شيماء نعيم أن المجلس القومي للمرأة حريص على تنظيم ورش عمل وندوات ومؤتمرات للتوعية والتعريف بسبل مواجهة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، مستعرضة محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي تهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية داخل المجتمع والتي تحول بين المرأة وبين المشاركة المجتمعية، كما أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف سواء البدني أو الجسدي أو النفسي أو التهديد والابتزاز الإلكتروني.

وأكد الدكتور أحمد حسنى فى كلمته على الدعم الكامل من الجامعة لحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف واهتمام الجامعة فى تنفيذ لقاءات توعية تعزز ثقافة احترام الآخر وحماية حقوق الإنسان.

وأشارت الدكتورة نهير الشوشاني أن القضاء على العنف ضد المرأة يعد أساسًا لاستقرار المجتمع ودعم جهود التنمية المجتمعية الشاملة.

وأشارت إلى تنفيذ وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لأكثر من ٢٨٦ نشاط شمل ندوات ومعسكرات وورش عمل وقوافل توعوية وذلك منذ نشأتها عام ٢٠١٧ مضيفة أن الوحدة تتلقى الشكاوى الرسمية التي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها وفق القواعد كما تتلقى الشكاوى غير الرسمية فكل طالبة تستطيع التواصل مع الوحدة والحديث بكل أريحية في سرية تامة فضلًا عن تقديم الدعم النفسي للطالبات.