أستاذ طاقة: موافقة البرلمان على قانون الهيدروحين الأخضر يكشف التنسيق مع الحكومة

كشف الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ الطاقة، عن جهود الدولة المصرية بشأن مشروع الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن جهود الدولة في ملف الاقتصاد الأخضر كبيرة ومتميزة جدًا، مشيدًا بموافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون الحوافز التي تقدمت به الحكومة.

استخدامات الهيدروجين الأخضر

وأوضح "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الموافقة من قبل مجلس النواب يعكس سرعة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لأنها جاءت بعد فترة قصيرة جدا من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وكان بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن هذه الموافقة السريعة تعكس سرعة استكمال إجراءات الحكومة في تنفيذ الأهداف التي أحرزتها الدولة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي، والذي جاء بالتزامن مع مصادر بديلة للوقود الأحفوري.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة حالياً، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.

يهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).

ويدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية حيث يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة، كما يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية حيث إنه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.