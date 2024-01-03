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الأربعاء 03 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أول تجمع لإيواء الكلاب الضالة.. مدير الطب البيطري بأسوان يكشف

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

أكد الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري بأسوان، أنه تم إنشاء أول مجمع ‏لإيواء الكلاب الضالة في محافظة أسوان بسبب زيادة هذه الكلاب في ‏المدينة بشكل كبير، وذلك بعد التوسع العمراني الكبير الذي حدث خلال الفترة الأخيرة.

إيواء الكلاب الضالة في محافظة أسوان

وشدد على أن التوسع العمراني في أسوان أدي إلى ‏نزوح الكلاب الضالة من الجبال للمدينة، وبالتالي حدوث حالات عقر كثيرة للإنسان بسبب ‏الخوف بالإضافة إلى فزع الأطفال بسبب هجوم الكلاب عليهم وغيره من الحالات، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى.

 

وأشار إلى أن انتشار الكلاب الضالة في الكثير من الشوارع ‏أدى إلى حدوث حالات عقم كثيرة في محافظة أسوان، مؤكدًا أن مستشفي الحميات استقبلت حالات كثيرة ‏متعلقة بهذا الأمر، مشددًا على أن الموضوع انتشر بطريقة كبيرة حتى وصل للمحافظ وبدأ يفكر في إنشاء المجمع ‏ودراسة الفكرة، منوهًا بأنه تم تحديد المكان على مساحة تقريبا 2500 متر ‏مربع.

 

وتابع: "تم تقسيم المكان إلى نصفين.. الأول الحفاظ على ‏الخيول والنصف الأخر للحفاظ على الكلاب الضالة".

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