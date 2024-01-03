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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

غدًا .. قافلة طبية مجانية لأهالي الزقازيق فى الشرقية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تنطلق غدًا الخميس قافلة طبية مجانية علاجية متكاملة، بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق في الشرقية، على مدار يومي الخميس والجمعة 4 و 5 يناير.

تأتي الحملة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، وتستهدف سيدات محافظة الشرقية .

تستهدف الحملة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية: «نساء وولادة، والأنف والأذن، والرمد، والعظام، والجراحة، والقلب، والجلدية، والروماتيزم، والمسالك البولية، وخدمات الأشعة والتحاليل» .

 

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