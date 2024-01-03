غدًا .. قافلة طبية مجانية لأهالي الزقازيق فى الشرقية

تنطلق غدًا الخميس قافلة طبية مجانية علاجية متكاملة، بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق في الشرقية، على مدار يومي الخميس والجمعة 4 و 5 يناير.

تأتي الحملة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، وتستهدف سيدات محافظة الشرقية .

تستهدف الحملة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية: «نساء وولادة، والأنف والأذن، والرمد، والعظام، والجراحة، والقلب، والجلدية، والروماتيزم، والمسالك البولية، وخدمات الأشعة والتحاليل» .