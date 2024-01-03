برنامج تنمية الصعيد ينفق 19,2 مليار جنيه استثمارات على مشروعات البنية التحتية

أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة عن إجمالي استثمارات المشروعات الجارية والمنتهية في محافظتي "سوهاج وقنا" التي نفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي بلغت حتى عام 2023 حوالي 19,2 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 5130 مشروعا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4409 مشروعات وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 721 مشروع.

وشملت المشروعات جميع القطاعات من "مياه شرب وصرف صحي – طرق ونقل – دعم الوحدات المحلية -تحسين البيئة – التنمية العمرانية – التنمية الاقتصادية المحلية... وغيره"، مما ساهم في وضع أساس قوي لجعل المحافظات قادرة على دعم التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والمؤسسية.

أكد وزير التنمية المحلية أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) تجاوزت كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة له بالتعاون مع البنك الدولي خلال الست سنوات السابقة منذ بداية البرنامج في عام 2018. مضيفاً أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعكس جدية الحكومة في تنمية وتطوير المناطق المتأخرة تنمويا من خلال منهجية فريدة تعتمد على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين، كما يعكس حرص الحكومة المصرية على إرساء سياسات ونظم عمل داعمة لوحدات الإدارة المحلية تتسم بدرجة من اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية.

وتضمنت إنجازات البرنامج في مجال دعم مشروعات التنمية الحضرية بالمحافظات الأربع (قنا وسوهاج واسيوط والمنيا) من ضمنها: مشروعات كورنيش نقادة ، والمنطقة الحرة بترامسة، وتطوير كورنيش قنا الشرقي، وتطوير مرسي معبد دندرة ، وجار استكمال إنشاء مجمع مواقف لمركز ومدينة أبو تشت على مساحة 11300 متر، أما في محافظة سوهاج فقد تم الانتهاء من أعمال تدبيش مشروع وصلة كورنيش سوهاج واخميم، والإنتهاء من أعمال الرفع المساحى لمركز طهطا للخدمات الفنية (تكتل الأثاث)، وجار إعداد مستندات الطرح لإستكمال كورنيش جزيرة شندويل ،وتطوير المرسي السياحي بالبلينا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الدليل التصميمي الارشادى للمناطق الحرفية بالمحافظات الأربعة وجار اعتماده.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهم في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بصعيد مصر، عن طريق توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص حيث تمكن البرنامج من تقديم نماذج عديدة للتنمية الاقتصادية المحلية بالصعيد ودعم القدرات المؤسسية للإدارة المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي من خلال (التكتلات الاقتصادية – دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة – إطار مؤسسي داعم للتنمية الاقتصادية داخل الإدارة المحلية على مستوي الوزارة وبالمحافظات المجلس الاقتصادي الاجتماعي – إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال مشيرًا إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأهالي محافظات الصعيد وتحسين الخدمات لملايين المواطنين.

وتابع وزير التنمية المحلية حديثه عن إنجازات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر : فيما يتعلق بمكون تحسين الخدمات فان البرنامج قام بوضع قواعد تشغيل واضحة للمراكز التكنولوجية والخدمات المقدمة فيها وإدارتها والاستخدام الأمثل لقدرات العاملين بها في تطوير الخدمات ، ومتابعة خطة تشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم تسليمها على النحو الأمثل والعمل على تذليل العقبات في حالة عدم الاستفادة منها، كما تم اعداد دليل تشغيل المراكز التكنولوجية ودليل تشغيل لجان المتابعة ،ودليل تعميم الممارسات الجيدة لمكون تحسين الخدمات، إضافة الى تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وإعداد دورات مستمرة لهم في كافة مجالات العمل وقياس مستوي الأداء وكيفية تفعيل الخدمات الكترونيا بلغ عدد المستفيدين منها 113 متدرب بالمحافظات الأربعة .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الإجراءات التي اتخذها البرنامج في مكون تحسين الخدمات اسفرت عن نجاح 14 مراكز في تقليل المدة الزمنية لاستخراج رخص البناء والمحلات بنسبة تتراوح بين 50% ل 60% في معظم المراكز، فضلاً عن توفير عدد من الخدمات الإلكترونية يتم نشر معلومات عنها على بوابة المحافظة حيث تم تحديد 13 خدمة تقدمها المراكز التكنولوجية بالمحافظات الأربعة سيتم العمل عليها كمرحلة أولى لتفعيل التقديم على الخدمات إلكترونياً.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في ترفيق المناطق الصناعة بمحافظتى قنا وسوهاج حيث تم ترفيق ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية هي المنطقة الصناعية بكلاحين فقط والمنطقة الصناعية بالهو والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية غرب جرجا بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 6,1 مليار جنيه تشمل تنفيذ شبكات ومحطات ومأخذ مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات، لافتًا إلى أنه سيتم إدارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص.

ولفت اللواء هشام آمنة إ إنجازات البرنامج بمكون الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ، حيث تمكن البرنامج من تنفيذ جلسات تخطيط تشاركي للعام المالي 23-24 للمحافظات الأربعة شارك فيها عدد 6880 منهم (4354) ذكور ،و (2526) اناث ،كما تم عقد عدد (54) جلسة إفصاح عن المعلومات للعام المالى 2023/2024 شارك بها 2719 شخص ،مشيراً الى منظومة الشكاوى بالمحافظات الأربعة استقبلت عدد 36,8 الف شكوي ، تم حلها بنسبة 91%.

واختتم اللواء هشام آمنة حديث باستعراض أبرز مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال عام 2023 منها في محافظة قنا الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قري مركز ابوتشت ويخدم 180,3 ألف نسمة، وتنفيذ مشروع صرف صحي قري شمال مركز قنا بنسبة 98% ويستفيد منها أكثر من 210 ألف نسمة، وتطوير طريق مصر أسوان بنسبة تنفيذ بلغت 100%، اما في محافظة سوهاج تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي السماكين ويخدم حوالى 5 آلاف نسمة، والانتهاء من مشروع محطة مياه الصوامعة ؛ لتخدم 45,789 ألف نسمة ، توسعة نفق العروبة بمحافظة سوهاج وبلغت نسبة تنفيذه 100% وساهم بقوة في تحقيق السيولة المرورية، وسهولة الربط بين حي شرق وحي غرب بمدينة سوهاج ومنع التكدس والازدحام .