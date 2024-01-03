سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري والعملات العربية اليوم الأربعاء 3 يناير 2024

تصدر محركات بحث المصريين، في الساعات القليلة الماضية اليوم الأربعاء، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، والذي حافظ على آخر مستوياته مقابل العملات العربية؛ حيث سجل سعر الدينار الكويتي أمام الريال 12.2050 ريال، بينما حافظ سعر الجنيه المصري على آخر مستوياته عند 0.1213 ريال.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري

- سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي في البنك المركزي

0.1213ريال.

- سعر الدينار الجزائري مقابل الريال السعودي 0.0279 ريال.

- سعر الدينار الأردني مقابل الريال السعودي اليوم

5.2813 ريال.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدينار الكويتي

الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم 12.2050ريال.

الريال العماني مقابل الريال السعودي 9.7403ريال.

سعر الريال السعودي مقابل الدرهم الإماراتي

- سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي 1.0210ريال.

- الدينار البحريني مقابل الريال السعودي 9.9522ريال.

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الدرهم المغربي

- الدرهم المغربي مقابل الريال السعودي 0.3800ريال.

- الدينار الليبي مقابل الريال السعودي 0.7864ريال.

- الليرة التركية مقابل الريال السعودي 0.1270 ريال.

الريال السعودي أمام الريال القطري

- الريال القطري مقابل الريال السعودي 1.0299ريال.

- الدينار التونسي مقابل الريال السعودي 1.2195 ريال.